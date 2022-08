Belotti: “Le ambizioni di Roma mi hanno affascinato. Voglio migliorarmi, felice di poterlo fare qui”

Andrea Belotti è, finalmente, un nuovo calciatore della Roma. Dopo l’ufficialità, il Gallo ha rilasciato le prime parole da calciatore giallorosso: “Le ambizioni e la crescita della Roma sono sotto gli occhi di tutti e hanno esercitato in me un fascino incredibile: a questo punto della mia carriera voglio continuare a migliorarmi, giorno dopo giorno, e sono felice di poterlo fare con questa nuova maglia. Adesso non vedo l’ora di sentire l’inno allo stadio, davanti ai nostri tifosi”.

Foto: Instagram Roma