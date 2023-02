Belotti: “La forza del gruppo deve esserci sempre. Il gol in campionato? Spero arrivi presto”

Andrea Belotti, attaccante della Roma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Verona.

Queste le sue parole: “Quando mi viene data l’opportunità cerco di dare il massimo. Io, come tutti, voglio giocare ma dobbiamo essere pronti sempre, che siamo titolari o che giochiamo un quarto d’ora. Si vince tutti insieme e si perde tutti insieme”.

Cosa vi ha detto Mourinho a fine partita quando vi ha chiamati in gruppo? “So quello che ha detto, ma sono cose che devono rimanere tra di noi. Ha parlato del gruppo. Conosciamo tutti Mourinho, è un grande allenatore che ha avuto grandissime squadre e conosce tanto l’ambiente del calcio. Quando ha attaccato il gruppo secondo me si è reso conto che qualcosa non andava e ce n’eravamo resi conto anche noi del gruppo. In un campionato ci sono alti e bassi, poi ha elogiato il gruppo. La forza del gruppo deve sempre esserci”.

In tandem con Abraham: “Ci sono state occasioni in cui il mister ci ha messi insieme, come con la Sampdoria o a Siviglia con il Betis. Mourinho conosce il calcio più di tutti noi, ha tanti giocatori e tanti attaccanti, può decidere il modulo in base a chi gioca. Io in carriera ho giocato sia a due punte che a una punta, quando c’è un grande spirito lavorativo le soluzioni per mettere in difficoltà gli avversari si trovano sempre. Per noi giocatori l’importante è giocare, che sia ad una o a due punta non interessa”.

Sul periodo: “Mi sento bene. Ho passato il periodo iniziale, non avendo fatto il ritiro con la squadra, in cui ci ho messo un po’ a trovare condizione. Quando sembrava l’avessi trovata ci si è messo l’infortunio, durante la sosta, quindi ho dovuto star fermo. Ma ho cercato sempre di lavorare e ora mi sento bene. Il gol in campionato? Spero arrvi presto”.

Foto: Instagram Roma