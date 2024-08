Belotti: “Il Como va oltre le parole, vuole i fatti. Fabregas può insegnare tanto”

L’attaccante del Como Andrea Belotti, tramite i microfoni di Sky Sport, ha parlato della presenza nel gruppo squadra di personaggi come Cesc Fabregas e Raphael Varane e delle ambizioni del club nella prossima Seria A: “All’inizio un effetto particolare. Se vedi una società che ha questo interesse nel voler migliorare e crescere capisci che oltre alle parole vogliono fare i fatti. Fabregas ha smesso da poco di giocare, conosciamo tutti quello che ha fatto in campo e questo è un punto a nostro favore. Lui ha fatto la storia del calcio e può solo insegnarcelo. La società è talmente forte che può prendere giocatori come Varane, Alberto Moreno e Reina e questo farà sì che questa squadra possa solo migliorare”.

Poi ha proseguito: “La nostra mentalità sarà quella di giocare ogni partita per vincere, il mister cerca sempre di inserire questo fattore nella nostra mente. Possiamo sembrare una squadra in evoluzione e magari potremmo essere più tranquilli, ma noi vogliamo fare l’opposto: cercare di mettere in difficoltà tutti con la nostra mentalità e il nostro credo. Sarà dura, ma noi vogliamo dare del filo da torcere a tutti”.

Infine, sugli obiettivi personali: “L’obiettivo personale è fare il più possibile per aiutare la squadra a vincere, la squadra viene prima di tutto il resto. Ho compagni forti e possono mettermi in condizione di segnare, toccherà a me farmi trovare pronto”.

Foto: sito Como