Belotti e la quota cento. Il Gallo è al secondo posto nella classifica marcatori all time granata

La tripletta messa a segno ieri pomeriggio a Empoli ha un sapore speciale per Belotti. Il gallo ha infatti raggiunto quota 100 gol in granata, dopo 229 presenze. Un bel traguardo per l’attaccante lombardo, che ha scalzato Ciccio Graziani al secondo posto della classifica all time dei bomber del toro. Al primo posto della graduatorio Paolo Pulici, a 134 marcature. Con un contratto in scadenza a giugno, Belotti non ha ancora deciso il suo futuro. In caso di permanenza (ipotesi difficile, ma da non scartare), il ventottenne avrebbe come obiettivo principale quello di diventare il miglior bomber della storia ultracentenaria del Torino.

FOTO: Twitter Torino