Belotti e la continuità ritrovata: obiettivo Nazionale

Il Torino ha alternato alti e bassi nella stagione in corso, ma ha comunque fatto decisi passi in avanti rispetto agli ultimi anni. Ciò che è mancato di più ai granata è stato capitan Belotti, che con i suoi gol avrebbe potuto contribuire a portare la squadra ancora più in alto. Adesso, dopo il rientro in campo e i due gol messi a segno, il numero 9 sta ritrovando quella continuità tanto desiderata, come ha detto anche Juric in conferenza: “Finalmente ha un po’ di continuità e si vede. Ha fatto una bella settimana di lavoro, spero che domani faccia una grande partita. Ha bisogno di serenità e lavoro, si gioca tanto in quest’ultima parte di stagione. L’ho visto veramente bene, cerco conferme sul suo momento dalla partita di domani”. La continuità di prestazioni servirà anche all’Italia, che in fase offensiva ha faticato tantissimo in autunno. L’obiettivo di Belotti è quello di esserci ai prossimi playoff per dare una mano ai compagni e poter creare le stesse condizioni che la scorsa estate hanno fatto gioire una nazione intera.

Foto: Twitter Torino