Belotti: “Con Zaza c’è grande feeling. Wolverhampton? Ci penseremo dopo il ritorno

Al termine della gara di Europa League vinta dal Torino per 5-0 contro lo Shakhtyor Soligorsk, il capitano dei granata Andrea Belotti ha parlato in mixed zone: “A Torino sono il capitano, sto bene. Più che una blindatura sento grande fiducia dal presidente e dal mister. Per qualsiasi giocatore credo sia importantissimo, alla fine però i fatti sono quelli che contano. Il feeling con Simone va bene, cresciamo, è una cosa positiva che va bene per entrambi. Ci consociamo abbastanza bene. Oggi tante cose si sono viste, ma c’è ancora tanto da lavorare. Ci ha provato a prendere il giallo ma non ci è riuscito, abbiamo riso tutti per questo. Wolverhampton? Preferisco ascoltare Mazzarri. Non mi sono ancora scritto con Cutrone, lo sento dopo il ritorno. Se tutto dovesse andare bene sarà bellissimo sentirlo”.

Foto: Twitter Torino