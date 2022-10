Bellissima Lazio: 2-0 a Bergamo con Zaccagni e Felipe Anderson. Espulso Muriel

Ottimo primo tempo degli uomini di Sarri, che hanno preso le misure ai bergamaschi, eludendo il pressing dei nerazzurri con un fraseggio importante, non permettendo quasi nulla agli uomini di Gasperini.

Al momento decide un gol di Zaccagni al 10′, servito perfettamente da Pedro. Lazio pericolosa in diverse circostanze, l’Atalanta ha reagito con enorme difficoltà, rendendosi pericolosa solo con un tentativo di Hateboer.

Nella ripresa, Gasperini prova a cambiare, togliendo Pasalic e un pessimo Ololi, inserendo Malinovskyi e Djimsiti. Ma la Lazio controlla alla grande il pallone, e al 52′ in transizione, trova il 2-0, con un bel gol di Felipe Anderson che calcia da fuori e batte Sportiello.

L’Atalanta reagisce con veemenza, prova a riaprire la gara. Ci provano Muriel e Malinovskyi ma la Lazio, ben messa in campo, non rischia quasi nulla. Nel finale, pericolosa la Lazio con Hysaj. Al 91′, espulso Muriel per un doppio giallo.

Termina 2-0 per i biancocelesti, la Lazio vola a 24 punti, aggangiando proprio i bergamaschi. Prima sconfitta in campionato per Gasperini e i suoi uomini.

Foto: twitter Lazio