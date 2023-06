Bellingham: “Ancelotti allenatore straordinario, impagabile giocare con Kroos e Modric”

Ha parlato in conferenza stampa Jude Bellingham cosa lo ha attratto di più del Real Madrid per andarci a giocare: “Ho parlato con Ancelotti, un allenatore straordinario. Sono felice che mi voglia nella sua squadra. I miei stavano piangendo e non piangono spesso, quindi è un momento speciale per loro. Significa tanto . Il rispetto del club nei confronti della mia famiglia è stato incredibile in questo processo. Il rispetto che c’é in Inghilterra ha per il Real Madrid è impressionante. Ho visto le partite degli scorsi anni e ho capito i traguardi che hanno raggiunto. È un club molto affascinante. Le richieste del club sono importanti, ma ho imparato velocemente a giocare fin da piccolo. So quanto sia importante questa responsabilità. Per me condividere lo spogliatoio con Kroos e Modric è un’esperienza impagabile. La loro esperienza è incredibile e cercherò di restare con loro nelle prime settimane, spero non gli dispiaccia. Abbiamo un ottimo mix di esperienza e gioventù”.

Foto: Facebook Real Madrid