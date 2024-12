Bellingham: “Vogliamo vincere l’Intercontinentale. La spalla? Va meglio”

Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale della Coppa Intercontinentale contro il Pachuca.

Queste le sue parole: “È un piacere giocare un’altra finale e la affrontiamo come una partita molto importante, l’opportunità di continuare ad ampliare il palmarès di questo club. È un onore e speriamo di vincere. Ancelotti ci ha raccontato alcune cose sul Pachuca. Sembra che giochino molto bene, con intensità, sicuramente sarà una grande partita. Sono qui perché se lo meritano”.

Sei il leader del Real Madrid? “Credo che ci siano molti leader negli spogliatoi. Non andrei oltre, ci sono molti giocatori. L’importante è che ci rispettiamo tutti e possiamo delegare responsabilità perché ci fidiamo molto gli uni degli altri”.

La tua serie di gol nelle ultime partite… “Negli ultimi match sono riuscito ad attaccare di più nell’area, è qualcosa che mi piace molto e spero di poter continuare a farlo. Non abbiamo iniziato benissimo la stagione, non abbiamo raggiunto il livello richiesto. Facevamo un passo indietro e uno in avanti, interrompendo il processo della squadra. Vedo la rosa molto tranquilla, sono sicuro che riusciremo a ribaltare la stagione”.

Come gestisci la pressione a 21 anni? “La pressione è un privilegio, giocare in uno dei migliori club del mondo. Sono un appassionato di calcio e capisco come funzionano le cose. Ci sono critiche e le accetti. Questo resta dentro gli spogliatoi, il rumore esterno è qualcosa di prevedibile. Per quanto riguarda il mio contributo, è importante che continui ad aiutare la squadra”.

Come va la spalla? “Tutto bene, continuo con il tutore, ma le sensazioni sulla mia spalla sono molto buone”.

