Bellingham vince il Golden Boy 2023: “Io il più forte del mondo al momento? Non sono d’accordo”

E’ Jude Bellingham il vincitore del Golden Boy 2023. L’asso inglese del Real Madrid, ha battuto nettamente il secondo, Musiala. Il giocatore, dal palco della premiazione, ha così parlato: “Grazie per avermi accolto in questa bellissima città. Sono contento di condividere questo premio con i prestigiosi giocatori che l’hanno vinto negli anni scorsi. La mia leadership? Ho imparato fin dall’inizio, sono stato molto fortunato nella mia carriera ad aver incontrato giocatori che mi hanno insegnato a lavorare con la squadra per arrivare alla vittoria. Io più forte al mondo? Mi fa molto piacere che venga detto ma non so se sono d’accordo. Quello che conta per me è aiutare la squadra settimana dopo settimana. Giocare nel Real Madrid conta? È il miglior club del mondo, non tutti possono avere questa opportunità, mi sento molto fortunato. Obiettivi? Normale che si voglia vincere tutto, gioco per una squadra e per una nazionale forte. Non posso fare promesse ma ce la metto tutta nel rappresentare queste squadre. Messaggio ai più giovani? Una volta ero come come loro, è una grande responsabilità essere un modello. Una cosa che mi sento di dirgli è continuare a divertirsi”.

Foto: twitter Real Madrid