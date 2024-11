Bellingham sul primo gol stagionale: “Quest’anno gioco in un altro ruolo, ma per la squadra farò di tutto”

Dopo la convincente vittoria casalinga contro l’Osasuna per 4 a 0, Jude Bellingham è intervenuto ai microfoni di Real Madrid TV. L’inglese ha segnato il suo primo gol stagionale, e ha spiegato i motivi legati alle nette differenze realizzative rispetto allo scorso anno.

“Penso che sia stata la nostra partita più completa, pressione alta, abbiamo creato occasioni da gol… tutto è dipeso dal modo in cui abbiamo iniziato la partita, eravamo forti e abbiamo resistito così per tutta la partita. Ho fatto una partita come quelle che faccio sempre, ma questa volta ho segnato. C’era scalpore perché la scorsa stagione ho segnato tanti gol, quest’anno il mio ruolo è cambiato e sono in altre zone del campo: farò di tutto per la mia squadra. Il mio obiettivo è aiutare la squadra in ogni modo. È impossibile descrivere il Bernabéu quando ti applaude: mi sento la persona più privilegiata del mondo, anche nei momenti brutti mi sento orgoglioso di essere qui. Lo faccio per queste persone, affinché possano godersi la partita e tornare a casa con una vittoria. Credo le ultime settimane siano state difficili per tutti. Con Vinicius mi trovo bene, sia in campo che fuori e sono fiero di lui per come si comporta in campo, per noi è un leader. Guardiamo a lui come ispirazione e quando gioca così è inarrestabile”.

Parla poi dei tre infortuni blancos nel primo tempo, con particolare dedica a Militao, che ha subito la lesione dei menischi e del legamento crociato: “Siamo una grande famiglia e quando qualcuno si infortuna è molto dura, Militao tornerà più forte che mai”.

Foto: Instagram Real