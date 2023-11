La stella del Real Madrid, Jude Bellingham, ai microfoni di Prime Video ha parlato dopo la vittoria sul Napoli.

Queste le sue parole: “Sei nato per giocare nel Real Madrid. No, sono nato per giocare a calcio in qualsiasi condizione, mi sento un predestinato.”

Il giocatore inglese è conscio delle sue enormi qualità e non si nasconde dietro alle domande della stampa.

Foto: twitter Real Madrid