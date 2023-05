Bellingham sempre più Real: le ultime dalla Spagna

Il Real Madrid è molto vicino al colpaccio a centrocmapo, ovvero Jude Bellingham, asso inglese del Borussia Dortmund. Come riporta Marca, è molto vicino l’accordo con il centrocampista del Borussia Dortmund e con il club. Il Real Madrid, sembrerebbe aver battuto la concorrenza di Liverpool e Manchester City, che offrivano più soldi aio tedeschi e anche al giocatore; ma salvo clamorosi imprevisti, il classe 2003 firmerà un contratto fino al 2029 con i blanocos, e costerà circa 120 milioni.

Il Borussia Dortmund lo aveva ingaggiato nel 2020 dal Birmingham per 25 milioni, quando aveva solo 17 anni. Un colpo incredivile del Real Madrid che batte la concorrenza per uno dei giocatori più ambiti a livello mondiale.

Foto: Instagram personale