Bellingham segna ancora, ma il Real frena: è 1-1 con il Betis

Il Real Madrid non è andato oltre il pari nella sfida esterna giocata oggi sul campo del Betis Siviglia Blancos che erano riusciti a sbloccare la partita in avvio di ripresa con il solito Jude Bellingham, pareggio dei biancoverdi segnato da Ruibal. Risultato che rende ancora più affascinante la gara che si giocherà domani in terra catalana tra Barcellona e Girona, con la sorpresa del campionato che può riconquistare nuovamente la vetta della classifica. della Liga.

Foto: twitter Real Madrid