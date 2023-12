Bellingham riceverà oggi il premio Golden Boy: “Riconoscimento importante, merito di Ancelotti”

Jude Bellingham, stella del Real Madrid, riceverà oggi il Golden Boy 2023.

L’inglese ha così parlato a Tuttosport: “Premio magico, merito di Ancelotti e del fisioterapista. Un riconoscimento importante, con una storia importante che ha già superato i vent’anni. L’albo d’oro conferma la bontà e l’autorevolezza del premio. Lo dedico ai compagni del Real Madrid e all’intero staff merengue, a mister Ancelotti, al presidente, alla mia famiglia, a mia mamma Denise, a mio papà Mark, a mio fratello minore Jobe, agli amici che mi hanno simpaticamente bombardato e sommerso di messaggi di congratulazioni e che continuano a farlo. Uno in particolare? E allora dico il fisioterapista merengue che mi ha rimesso in sesto alla grande e in tempi brevissimi dalla sublussazione che ho avuto alla clavicola”.

Foto: Instagram Real