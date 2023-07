Bellingham: “Pressione al Real? L’ho sempre avuta in carriera, mi ha reso quello che sono”

Intervenuto al McDonalds Football Fun Day, il nuovo centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, ha così parlato della sua nuova avventura con la maglia dei Blancos: “Voglio davvero tornare in squadra e iniziare a giocare per il Real Madrid. La presentazione è stata una giornata speciale per me, ma ora ho bisogno di recuperare per giocare per la squadra. Pressione? L’ho sentita in ogni fase della mia carriera, mi ha reso quello che sono. Come convincerci? Devi solo cercare modi per superarlo”.

Foto: Instagram Real Madrid