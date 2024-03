Bellingham: “Obiettivi? Voglio regalare trofei all’Inghilterra e al Real Madrid”

Durante l’intervista concessa a Sky Sport UK, il centrocampista del Real Madrid e della Nazionale inglese, Jude Bellingham, ha così parlato dei suoi obiettivi: “I trofei. Voglio essere in grado di regalare al mio paese, l’Inghilterra, e alla mia squadra, il Real Madrid, grandi ricordi e diversi trofei. Gli ultimi anni non sono stati indimenticabili per l’Inghilterra, a dire il vero, quindi è difficile. Ricordo che guardavo sempre le partite con la mia famiglia. Ricordo di essere andato in Islanda, in Italia, e quelli sono stati probabilmente i miei primi due ricordi legati alla nazionale”.

Foto: Instagram Real