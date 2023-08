Bellingham, inizio super al Real. Eguagliato CR7: “Felice che i tifosi si divertano”

Inizio straordinario di Jude Bellingham al Real Madrid, con 3 gol nelle prime due gare di Liga, record eguagliato di CR7, che poi segnò per altre due partite consecutive. Ma solo il portoghese aveva cominciato con 3 gol nelle prime due giornate nella storia del Real (da nuovo acquisto).

Il centrocampista inglese, strappato al Dortmund in estate, ha parlato ai media spagnoli del suo inizio con i blancos: “Sono contento di segnare, ma è più importante giocare bene, per contribuire al successo della squadra. Penso di aver iniziato a giocare dieci volte meglio rispetto alla scorsa stagione. Imparo dai miei compagni di squadra. Il livello qui è altissimo, assorbo tutto quello che posso come una spugna. Ci sono tante partite davanti e devo continuare a lavorare e fare la mia parte. Spero che ai nostri fan piaccia il modo in cui gioco. Dopo la partita li ringraziamo sempre e se loro sono contenti lo siamo anche noi. Quindi voglio continuare a portare questo tipo di gioia”.



Foto: twitter Real Madrid