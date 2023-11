Bellingham: “Il numero 5? Un omaggio a Zidane. Obiettivi a breve? Vincere tante Champions, l’ Europeo e il Mondiale”

Jude Bellingham, la nuova star del calcio inglese e mondiale, ha parlato a L’Equipe, dove si è raccontato, toccando diversi temi e soffermandosi sugli obiettivi.

Queste le sue parole: “Il numero 5? È una sorta di omaggio, ovviamente a Zidane. Ma, allo stesso tempo, seguo la mia strada ed è quasi come prenderla e modellarla a modo mio, rendendo questo numero quello che voglio che sia: il numero 5 moderno del Madrid”.

Sugli obiettivi: “In cinque anni al Real spero di vincere cinque Champions League, un Europeo e magari un Mondiale. E’ vero che sono uno che vuole essere il più ottimista possibile e non penso a perdere una partita. Dobbiamo affrontare ogni competizione per vincerla perché altrimenti che interesse c’è? È molto complicato dare un numero esatto di titoli, quanti qua e là, preferisco concentrarmi sul giocare bene e se tra cinque anni la mia famiglia sia felice, questa è la cosa più importante per me. Devo continuare a giocare come ho fatto finora perché sono convinto di poter fare grandissime cose”.

Foto: twitter Real Madrid