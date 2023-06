Bellingham: “Ho scelto il Real Madrid anche per Ancelotti”

Intervistato da Marca, Jude Bellingham, nuova stella del Real Madrid, ha parlato della scelta dei blancos, che hanno vinto l’asta per assicirarsi la stella ex Borussia Dortmund.

Queste le sue parole: “Ancelotti? È un allenatore speciale. I suoi successi e i trofei vinti parlano da soli. Qualsiasi allenatore di calcio e calciatore ti dirà quanto è bravo. I suoi commenti su di me sono stati speciali e hanno influenzato la mia decisione di trasferirmi al Real Madrid. Ho scelto il Real anche per la presenza di Ancelotti. Non vedo l’ora di giocare sotto di lui. Sono pronto a dare tutto per lui sul campo”.