Bellingham: “Grande vittoria, ora spero di ripetermi con la Nazionale”

Jude Bellingham ha parlato a Sky dopo la vittoria della Champions League.

Queste le sue parole: “Cercherò di riposare e rilassarmi un pochino, dopo aver festeggiato. Poi mi metterò al lavoro cercando di diventare un’altra volta campione d’Europa, con l’Inghilterra all’Europeo in Germania”.

Cosa pensa di Ancelotti? Quanto è importante per lei? “Difficile descrivere a parole quello che è per me. Mi ha fatto essere a mio agio tra le star e mi ha fatto rendere al meglio. Non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni l’anno prossimo”.

Questo è stato il primo anno al Real Madrid, cosa pensa di fare per migliorare ancora? “Ci saranno un paio di cambiamenti nella nostra rosa per la prossima stagione, anche se non so quali. Ora penserò alla Nazionale, poi farò del mio meglio per continuare a crescere ancora”.

Foto: Instagram Real Madrid