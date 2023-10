Bellingham: “Gol alla Maradona? Una delle mie reti più belle, ma Diego era superiore”

Intervenuto ai microfoni di MovistarTV, il centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, ha così parlato del gol messo a segno contro il Napoli: “Forse è stato uno dei gol più belli della mia carriera, contro una grande squadra e in un grande stadio. Sono felice di aver contribuito alla vittoria, sono tre punti che ci mettono in una buona posizione nel girone, è importante continuare con questo ritmo. Un gol “Maradoniano”? Forse è troppo, è stato solo un bel gol, ho cercato di dare il mio contributo come Jude, non come Maradona. Non immaginavo di poter iniziare così bene, lo staff e i miei compagni mi aiutano ad esprimermi in questo modo”.

Foto: Twitter Real