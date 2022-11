Bellingham: “Gerrard è il mio idolo. Oggi ero felicissimo quando è venuto a complimentarsi con me”

Prestazione da vero fuoriclasse per Jude Bellingham. In conferenza stampa ha parlato delle emozioni che ha provato in questa giornata. Ecco le sue parole: “Era un sogno esordire con un gol nel mio primo Mondiale. E’ venuto Gerrard a complimentarsi con me. E’ stato davvero speciale, lui è il mio idolo. Non mi posso paragonare a lui perchè ha vinto molto di più di me. Non sarebbe rispettoso nei suoi confronti.”

Foto: Instagram Inghilterra