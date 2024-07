Bellingham: “Finale con la Spagna? Sarebbe bello. L’importante è che ci arriviamo noi”

Bellingham ha voluto poi sottolineare anche la grande prestazione del compagno di squadra Pickford, decisivo nel parare il rigore ad Akanji: “Sono molto contento stasera anche per Pickford, che è molto bravo ed ha molta esperienza in queste situazioni. E’ stata la nostra miglior partita in questo Europeo, sono molto orgoglioso dei miei compagni. Abbiamo dimostrato carattere. E lo abbiamo dimostrato ancora ai calci di rigore. Per i sostituti entrare e tirare un rigore con quella pressione è qualcosa di molto difficile”.

Foto: Instagram Inghilterra