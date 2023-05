Bellingham e il Real: quelle priorità e profezie spagnole di quasi un anno fa

Jude Bellingham al Real ormai è realtà. Al netto degli altri tentativi andati tutti a vuoto, dal Liverpool al Manchester City passando per il Paris Saint-Germain che ha avuto mezza idea difficile da sviluppare. Jude Bellingham in uscita dal Borussia Dortmund era una priorità del Real, a conferma della profezia di Cadena Ser dello scorso 14 giugno quando, con assoluta certezza, avevano parlato della volontà di chiudere per l’estate 2023 (quella che sta per arrivare). E della quasi sicurezza di centrare l’obiettivo. È andata esattamente così, certe rincorse partono da lontano e vanno applaudite per la precisione evidenziata in tempi non sospetti. Poco importa che i 90 milioni programmati a suo tempo, diventeranno 140 o 150 (bonus compresi), conta l’arrosto. Bellingham è pronto a legarsi con un contratto fino al 2029.

Foto: Instagram Bellingham