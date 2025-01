Bellingham: “City o Celtic? Due gare complicate, servirà umiltà”

Jude Bellingham, stella del Real Madrid, a MovistarTV, ha parlato riferendosi al sorteggio che riserverà alla squadra di Ancelotti o il Celtic o il Manchester City: “Abbiamo buone sensazioni. Stiamo sfruttando le nostre occasioni in attacco e gestendo bene in difesa. I tre attaccanti hanno funzionato bene, è fantastico. È difficile giocare partite in più: Coppa, Supercoppa, campionato, è come se fossimo sempre in viaggio per giocare. Il City potrebbe essere la nostra rivale, stanno attraversando un brutto momento ma hanno una qualità altissima, sarà difficile batterli. Se troveremo il Celtic, affronteremo la partita con umiltà”

Foto: Instagram Real