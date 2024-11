Bellingham: “Chiedo scusa a tutti i tifosi che ci hanno seguito in Inghilterra. Dobbiamo lavorare per uscire da questo momento”

Jude Bellingham, asso del Real Madrid, tramite una storia su Instagram ci ha tenuto a mandare un messaggio a tutti i tifosi del Real per questo momento poco brillante.

Queste le sue parole: “Sempre un passo avanti e due passi indietro nel momento, una prestazione e un risultato davvero deludenti nonostante l’avversario brillante. Devo ringraziare e scusarmi con tutti i madridisti che ci hanno seguito in Inghilterra. Non ha senso insistere su ciò che non possiamo più cambiare, dobbiamo restare uniti e spingerci a vicenda in questo prossimo periodo di partite importanti! Hala Madrid Sempre”

Foto: sito Real Madrid