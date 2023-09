Bellingham: “Abbiamo avuto pazienza. Ogni giorno ho il sorriso sulle labbra”

Grazie alla rete di Jude Bellingham, arrivata in pieno recupero per regalare la vittoria al Real Madrid contro l’Union Berlino, il centrocampista inglese ha parlato così ai microfoni Movistar: “Abbiamo avuto pazienza. Sapevamo che avremmo avuto delle occasioni nel finale, a patto di provarci. Era una partita in cui bisognava muovere palla e occupare gli spazi. Alla fine ci siamo riusciti. Abbiamo mostrato una buona mentalità e una buona spinta per regalare la vittoria al Real Madrid. 6 gol stagionali? Non è stato il mio gol più bello, voglio creare occasioni per la mia squadra. spero che questa serie di vittorie continui. I compagni di squadra, lo staff, i fisioterapisti… Tutti mi hanno accolto molto bene. Sono un ragazzo timido ma mi sono adattato più velocemente di quanto pensassi. Ogni giorno arrivo con il sorriso sulle labbra. Non ho un obiettivo. Semplicemente giocare la prossima partita. L’importante è che, come oggi, posso dare il mio contributo alla squadra“.

Foto: Twitter Real Madrid