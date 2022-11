Bellerin: “Xavi sa cosa vuole dai calciatori, è un grande allenatore”

Hector Bellerin, terzino del Barcellona mostra la sua stima nei confronti dell’allenatore Xavi. Queste le sue dichiarazioni a Radio Catalunya: ” Xavi sa cosa vuole dai calciatori, è un grande allenatore. Il calcio non è ne bianco ne nero. Siamo una squadra nuova, con giocatori nuovi a cui serve del tempo per rendere al meglio insieme. Klopp e Guardiola non hanno vinto subito, le cose ben fatte hanno bisogno di tempo ed allenamento.

Foto: Twitter Barcellona