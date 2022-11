Bellerin sulla mancata convocazione: “Sentimenti contrastanti. Non so se avrei sostenuto il peso dei morti in Qatar”

Hector Bellerin, terzino del Barcellona, ha commentato la mancata convocazione per il Mondiale: “Ho sentimenti contrastanti. Come calciatore, non essere in Qatar e in Nazionale è una cosa che mi rattrista ma c’è una parte di me che è felice. Non so se sarei in grado di sostenere il peso delle 6.500 persone morte nella realizzazione degli stadi. Persone provenienti da Paesi come il Pakistan o il Bangladesh, la maggior parte uomini di età compresa tra i 30 e i 40 anni che cercavano solo una vita dignitosa per loro e per le loro famiglie”.

Foto: Twitter Barca