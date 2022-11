Bellerin: “Ci sono state delle ingiustizie in Champions. Ma dobbiamo assumerci le responsabilità dell’eliminazione”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Viktoria Plzen, Hector Bellerin, è tornato a parlare dell’eliminazione del Barça e dei motivi per cui l’Inter ha avuto la meglio sui blaugrana nel doppio confronto: “Siamo delusi. Riteniamo che avremmo meritato di più in molte situazioni. Come squadra siamo consapevoli della qualità che abbiamo e la stiamo dimostrando in campionato. Nel calcio non si può continuare a guardare al passato. Siamo il Barça e noi abbiamo l’obbligo di essere a un buon livello nelle quattro competizioni che ci restano. Ci sono state delle ingiustizie, ma non possiamo scusarci in nulla. Come giocatori e come squadra dobbiamo assumerci la responsabilità dell’eliminazione. Tutti hanno visto che ci sono state situazioni almeno di dibattito”.

Foto: Twitter Barça