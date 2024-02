Bellanova-Zapata: il Toro stende il Lecce nella ripresa. Espulso Pongracic

Tre punti importanti per il Torino che sale a quota 36 con una partita da recuperare. Il 2-0 matura nel secondo tempo, altro stop per il Lecce che resta a 24 punti e incassa la seconda sconfitta consecutiva in trasferta dopo i quattro gol di Bologna. La svolta nella ripresa dopo appena 5 minuti con un diagonale imprendibile da destra di Bellanova. Il Lecce prova a reagire, ha una buonissima occasione con il subentrato Kaba che al 23’ non riesce a trovare la coordinazione giusta. Ma due minuti dopo il Lecce resta in dieci: doppio giallo per Pongracic e cartellino rosso inevitabile. Il Toro sfiora il raddoppio con Sanabria (che aveva preso il posto di Pellegri) e Falcone si supera con una grande parata. Il Lecce ci prova, ma senza creare grandi pericoli. Il raddoppio granata al 36’: angolo da sinistra di Vojvoda per il colpo di testa firmato Zapata che chiude la pratica. Foto: Instagram Torino