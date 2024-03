Bellanova: “Vittoria con l’Udinese meritata. La convocazione in Nazionale? Un’emozione incredibile”

Il Torino ha sbancato Udine, battendo con un secco 2-0 l’Udinese. Il difensore della formazione granata Raoul Bellanova, fresco di convocazione in Nazionale ha commentato così, nel post gara, ai microfoni di DAZN, le emozioni provate per la sua prima chiamata in Azzurro ed il successo ottenuto ai danni dei friulani:

“C’era rammarico perché avevamo fatto belle prestazioni prima. Oggi volevamo i tre punti e abbiamo lavorato bene in settimana per prenderli. Penso che abbiamo meritato la vittoria. La convocazione in Nazionale? Di certo è stata un’emozione incredibile ma ero concentrato per la partita di oggi. Devo ringraziare il Torino, il mister e i miei compagni per questo”.

Foto: Instagram Bellanova