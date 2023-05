Bellanova: “Vestire la maglia dell’Inter è un sogno, vogliamo conquistare la finale di Champions”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’esterno dell’Inter, Raoul Bellanova, ha così parlato al termine del successo per 4-2 sul Sassuolo: “La cosa più importante è la qualificazione alla Champions che passa in primis dal campionato. Non vogliamo fermarci, ci tenevamo a vincere davanti ai nostri tifosi per preparare al meglio la gara col Milan”.

Poi ha proseguito: “Ho avuto un momento di down, dopo la gara con l’Empoli non è stata facile. Al primo errore in questi stadi il compito mugugna anche giustamente ma il gruppo mi è stato vicino aiutandomi a crescere anche sul piano mentale visto che la realtà è completamente diversa da quella vissuta lo scorso anno”.

Infine: “Cosa provo a vestire questa maglia? Per me che sono sempre stato tifoso vestire questa maglia è un sogno, vogliamo conquistare questa finale che sarebbe veramente storica”.

Foto: Instagram Bellanova