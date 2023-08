Bellanova sul Toro: “Ho scelto di venire qui perché ho visto un grande interesse”

Raoul Bellanova, nuovo arrivato in casa Torino, è stato presentato oggi in conferenza stampa, alla quale ha partecipato pure Vagnati. L’ex Inter ha subito spiegato perché ha scelto il Torino: “Ho scelto di venire qui perché ho visto un grande interessamento, pure Juric mi ha chiamato. E a quel punto non più avuto dubbi. Tutti – continua Bellanova – mi hanno accolto come uno di loro. Conoscevo la tragedia di Superga, una squadra incredibile” ha detto Bellanova. Poi, l’ex Cagliari parla dei primi allenamenti con i granata: “A livello fisico è provante con Juric, vuole sempre che si giochi in avanti e che noi esterni fossimo determinanti nel cercare di far gol. Ogni allenamento ti fa capire cosa sbagli, lui comunque vuole sacrificio e un apporto in fase offensiva”. Su di se: “Il mio punto forte è la fase offensiva, sono sicuro che migliorerò nella fase realizzativa e in quella difensiva: a volte sono un po’ distratto. Preferisco giocare a destra, lì mi trovo meglio. Ma posso giocare anche a sinistra, l’ho fatto sia al Cagliari che all’Inter”.

Foto: Instagram Cairo