Bellanova: “Sono interista dalla nascita. Il mio idolo è Maicon. Dobbiamo riscattare il ko con la Juve”

E’ Raoul Bellanova il protagonista del match day programme di oggi dell’Inter. A poche ore dalla sfida di campionato col Bologna, l’esterno nerazzurro ha parlato ai canali ufficiali del club.

Queste le parole: “Nella mia carriera miei genitori sono stati essenziali, ci sono stati sempro, soprattutto noi momenti difficili. Anche i mici amici mi hanno aiutato tanto e mi sono stati vicino anche quando ero in Francia. La velocità e le doti atletiche sono sempre state fondamentali per me in campo, ma ancora di più l’umiltà e la costanza, il voler sempre lavorare per migliorarsi”.

Sul percorso: “Sono nato a Rho, alle porte di Milano, è il posto in cui ha ci sono le radici della mia famiglia. Poco distante, a Parabiago ho fatto i miei primi passi iscrivendomi alla prima scuola calcio, mentre a Cagliari ho fatto un’esperienza importantissima, è stato il mio primo anno in Serie A, tra i grandi. E poi c’è l’Inter, la mia squadra del cuore da quando sono piccolo, giocare per il tuo Club credo sia il sogno di ogni bambino e in questo momento lo sto realizzando”.

La passione interista: “Il calcio ha sempre fatto parte della mia vita, quando avevo 5 anni, io e mio padre andavamo in garage e lui si metteva in porta e io tiravo, senza stancarmi mai. Quando ero poco più grande, la domenica ricordo che finivo le partite, prendevo la mia bicicletta e non vedevo l’ora di arrivare all’oratorio con i miei amici per giocare al “Mundialito”, un torneo a eliminazione fino alla finale. Stavamo li fino alle otto di sera quando dovevo rientrare a casa”. L’ idolo di infanzia? “Non poteva che essere Maicon, terzino destro, dell’Inter. Essendo tifoso interista per me era unico, i suoi gol, quello sotto l’incrocio contro Milan e da fuori area contro la Juventus li conosco a memoria”.