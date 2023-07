Bellanova saluta il ct Nicolato: “Per me sarà sempre un vincitore anche senza aver alzato alcun trofeo”

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Raoul Bellanova, nuovo terzino dell’Inter, ha mandato un messaggio all’ormai ex commissario tecnico dell’Under 21 Paolo Nicolato, che oggi ha salutato ufficialmente gli azzurrini: “Grazie! Abbiamo combattuto tante battaglie insieme, abbiamo sfiorato tante imprese, ha sempre creduto in me e non lo scorderò mai. Per me anche senza aver alzato alcun trofeo, lei sarà sempre un vincitore. Le auguro il meglio mister”.

