Bellanova: “Nazionale? Sarebbe un sogno. Provo a chiudere bene a stagione, poi si vedrà”

Raoul Bellanova, esterno del Torino, ha parlato a Mediaset del momento in casa granata e del futuro.

Queste le sue parole: “La Nazionale? Dipende da come farò qui a Torino, sto cercando di dare il meglio di me. Penso di essere migliorato davvero tanto rispetto a inizio anno, dove non mi sentivo a mio agio. Ci ho messo un po’ per entrare nei meccanismi della squadra. Adesso invece sono in fiducia, sto bene fisicamente, cercherò di fare il meglio possibile. Poi la scelta è di Spalletti, ma lo spero perché questo obiettivo è un sogno. Mancano sei mesi agli Europei, spero di dimostragli di meritarmi la convocazione. Facendo qualche gol le possibilità potrebbero aumentare… Tutto dipende da come faccio al Toro. L’Italia sarebbe un sogno e un plus”

La scelta del Torino “Sin da subito sia il presidente che i dirigenti che il mister hanno dimostrato grandissima voglia di portarmi in questo gruppo. In Under 21 parlavo sempre poi con Ricci e Pellegri, che mi hanno detto di venire perché c’era un bellissimo ambiente e perché il gruppo era ambizioso. Poi ho sentito Juric al telefono e sono stato ancora più convinto al 100% che era la scelta giusta”

Lo scudetto “L’Inter ha la squadra più completa sia nell’undici titolare che nelle riserve. Io il tifo lo faccio per loro da tifoso interista, auguro il meglio a tutti i miei ex compagni”.

I sogni “Avevo due sogni da bambino. Giocare a San Siro con la mia squadra era il primo, giocare la finale di Champions League il secondo. Spero di rivivere queste emozioni perché rimangono impresse nella mente”.

