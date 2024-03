Bellanova: “Leggero fastidio al pube, abbiamo deciso di non rischiare. Europeo? Darò il massimo per meritare il posto”

Intervenuto ai microfoni della Rai, l’esterno del Torino e della Nazionale italiana, Raoul Bellanova, ha così parlato dopo l’esordio con la maglia Azzurra: “Sono contento per l’esordio, la prestazione e soprattutto per la vittoria. Abbiamo fatto una grande partita, sia offensivamente che difensivamente, abbiamo meritato. Quando vesti la maglia della Nazionale rappresenti un intero Paese, non esistono amichevoli. Bisogna cercare di fare sempre il massimo. Prima di partire ci avevano detto che avremmo rappresentato circa 20 milioni di italo-americani, abbiamo giocato per noi e per loro, dando tutto”

Poi ha proseguito: “Se sogno l’Europeo? È il sogno di tutti, poi dipenderà dalle prestazioni col Torino e dalle decisioni del mister. Io cerco di dare il massimo per meritarmi il posto”.

Infine: “Ho sentito un leggero fastidio al pube, nulla di che. Col dottore abbiamo deciso di non rischiare”.

Foto: Instagram Bellanova