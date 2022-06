Bellanova, Asllani e non solo: l’Inter si tuffa nel futuro

Il presente e il futuro. Meglio ancora: non ci sarebbe presente, senza un futuro luminoso. E l’Inter, indipendentemente dai ragionamenti in piedi sul reparto offensivo, sta seminando bene in prospettiva. Raoul Bellanova e Kristjan Asllani sono due operazioni lanciatissime e sul punto di andare in porto. Bellanova è un classe 2000 capace di giocare sulle due fasce, con la preferenza per la corsia destra. Asllani è un eccellente prospetto di centrocampo, classe 2002, destinato a diventare un predestinato nel suo ruolo (se non lo è già). Se pensiamo che l’Inter è anche su Cambiasso, classe 2000, del Genoa arriviamo alla conclusione: il futuro (nerazzurro) è adesso.

Foto: Twitter Cagliari