Bella notizia per Pioli: Leao è tornato in gruppo

Stefano Pioli ha potuto memorizzare una bella notizia, quella che attendeva con grande fiducia. Rafael Leao è tornato in gruppo, si è allenato con i compagni, quindi si avvia verso il totale recupero per la semifinale Champions di ritorno contro l’Inter in programma martedì. Pioli potrà quindi contare sul suo attaccante di maggior talento per provare la rimonta contro i cugini che si sono imposti per 2-0 nel derby di andata.

Foto: Instagram Milan