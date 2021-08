Bella Inter nel segno di Calha (un gol e un assist) e Dzeko. A bersaglio anche Skriniar e Vidal

Prima di campionato che sorride all‘Inter che passeggia sul Genoa. I campioni d’Italia si sono imposti con un secco 3-0 (anche due gol annullati). Grande esordio per Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, così come quello di Calhanoglu, che è stato il protagonista, soprattutto nel primo tempo, quando ha fornito l’assist per l’1-0 di Skriniar (al 6′) e ha segnato al 14′ il gol del 2-0 al termine di un’azione stupenda dei nerazzurri.

Genoa quasi non pervenuto a San Siro, solo Kallon ha avuto una buona palla sul finire del primo tempo, ma poi poca roba.

Nella ripresa un gol annullato a Calhanoglu, poi dentro anche Vidal che trova subito il gol al 74′ per il 3-0 nerazzurro. Standing ovation al 77′ all’uscita dal campo di Calhanoglu, che ha bagnato alla grande il debutto in maglia nerazzurra, dopo i suoi trascorsi al Milan.

A mettere la ciliegina sulla torta anche Edin Dzeko, anche lui all’esordio in nerazzurro. Il bosniaco ha timbrato il cartellino con il gol del 4-0 all’87’, dopo aver colpito una traversa nel primo tempo.

Partenza perfetta, quindi, per l’Inter, che aveva diverse assenze, tra cui Lautaro Martinez squalificato. Esordio anche per Dumfries a pochi minuti dalla fine. Tante risposte positive per Simone Inzaghi.

