Belgio, Witsel dice addio alla Nazionale

Dopo 15 anni e 130 presenze con la maglia del Belgio, Axel Witsel dice addio alla Nazionale: “Dopo attente considerazioni, è con grande emozione che ho preso la decisione di ritirarmi dal calcio internazionale. È stato un grande orgoglio aver potuto rappresentare il mio Paese negli ultimi 15 anni – ha scritto il centrocampista dell’Atletico Madrid su Twitter – Ora è importante per me dedicare più tempo alla mia famiglia e concentrarmi sul mio club. Ringrazio tutte le persone che mi hanno permesso di sbocciare con la maglia dei Diavoli Rossi. Grazie a tutti i miei allenatori, ai miei compagni di squadra, per non parlare dello staff medico. Grazie a voi sostenitori per avermi accompagnato durante le mie 130 presenze. In bocca al lupo alla nuova generazione che sono certo saprà ancora farci vivere momenti incredibili”.

Foto: Instagram Witsel