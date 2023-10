Belgio-Svezia, partita definitivamente sospesa dopo l’attentato a Bruxelles

Dopo l’attentato di Bruxelles è stata sospesa Belgio-Svezia, gara valida per le qualificazioni a Euro 2024.Un attentato a colpi di kalashnikov, in pieno centro a Bruxelles, secondo quanto riportano i media locali, sono morte due persone di nazionalità svedese che indossavano la maglia della Svezia. L’attentatore è ancora in fuga, la polizia teme che il prossimo obiettivo dell’attentatore sia lo stadio, dopo aver rivendicato l’attentato con un video sui social: “Sono Abdeslam Jilani, mi sono vendicato per i musulmani. Ho ucciso tre svedesi ora. Si vive per la religione e si muore per la religione. Sono pronto a incontrare Dio felice e sereno”.

Terminato il primo tempo e in un clima surreale, diversi giocatori svedesi si sono rifiutati di uscire dagli spogliatoi. Decisione rispettata dai colleghi belgi, che hanno accettato, dato le circostanze particolari, di interrompere definitivamente la partita. . Nel frattempo a Bruxelles il livello di allerta è salito a 4, ossia il massimo possibile che equivale a uno stato di minaccia grave e imminente.

Foto: Twitter Ansa