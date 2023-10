Belgio-Svezia, è iniziata l’evacuazione dello stadio

Un attentato a colpi di kalashnikov in pieno centro a Bruxelles nella serata di lunedì 16 ottobre. Sono morte due persone di nazionalità svedese che indossavano la maglia della Svezia. In città si stava disputando Belgio–Svezia per le qualificazioni a Euro 2024 ma la partita è stata definitivamente: sono stati i giocatori stessi a rifiutarsi di tornare in campo dopo aver saputo dell’attentato una volta rientrati negli spogliatoi a fine primo tempo (la gara era sull’1-1). Gli spettatori sono rimasti all’interno dello stadio fino le 23.50, quando è iniziata l’evacuazione, settore per settore.

Foto: Instagram Belgio