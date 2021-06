Dal Belgio: speranza solo per De Bruyne. Domani il verdetto degli esami

Uno dei maggiori quotidiani belga, il De Standaard, ha fatto un punto sula situazione degli infortuni del Belgio. L’unica speranza contro l’Italia risiede in Kevin De Bruyne, mentre per Eden Hazard l’Europeo potrebbe già essere finito, il problema al ginocchio richiede tempo, come ha spiegato lo stesso Courtois: “Ci voglio almeno 10 giorni”. Per De Bruyne bisogna aspettare domani con l’esito degli esami, la caviglia per sgonfiare ci mette 48 ore circa e solo domani si potrà vedere se il centrocampista del Manchester City potrà essere a disposizione di Martinez per la gara di venerdì contro l’Italia.

Foto: Twitter Euro 2020