Belgio, sono 25 i giocatori per Euro 2024. La lista definitiva

Anche il Belgio ha la sua lista definitiva per Euro 2024. I tecnico della Nazionale, Domenico Tedesco, ha deciso di portare con sé in Germania solo 25 giocatori, nonostante ci fosse la possibilità di convocarne 26. Niente da fare per Arne Engels e Mandela Keita, che torneranno a casa e non prenderanno parte alla missione degli Europei.

Ecco la lista definitiva:

Portieri : Koen Casteels (Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton Town), Matz Sels (Nottingham Forest)

Difensori: Timothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (Club Bruges), Zeno Debast (Anderlecht), Wout Faes (Leicester), Thomas Meunier (Trabzonspor), Arthur Theate (Rennes), Jan Vertonghen (Anderlecht), Axel Witsel (Atlético Madrid)

Centrocampisti: Kevin De Bruyne (Manchester City), Orel Mangala (Lyon), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Aston Villa), Arthur Vermeeren (Atlético Madrid), Aster Vranckx (Wolfsburg)

Attaccanti: Johan Bakayoko (PSV Eindhoven), Yannick Carrasco (Al-Shabab), Charles De Ketelaere (Atalanta Bergame), Jérémy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (AS Rome), Dodi Lukebakio (Séville FC), Loïs Openda (RB Leipzig), Leandro Trossard (Arsenal)

