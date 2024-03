Belgio, problema muscolare per De Ketelaere. Salterà l’amichevole con l’Irlanda

Problema muscolare per Charles De Ketelaere: il centrocampista dell’Atalanta salterà l’amichevole della nazionale contro l’Irlanda. Lo ha confermato la federazione segnalando che De Ketelaere non ha viaggiato con il resto della squadra per via di un leggero problema agli adduttori. Condizioni quindi da rivalutare per De Ketelaere anche se per il momento il giocatore non ha lasciato il ritiro della nazionale per fare rientro a Bergamo.

Foto: Instagram Atalanta