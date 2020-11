Belgio: Lukaku, Mertens e Saelemaekers tra le scelte di Roberto Martinez

Sono tre i giocatori della nostra Serie A ad essere stati chiamati dal Ct della nazionale belga Roberto Martinez, si tratta di Romelu Lukaku, Dries Mertens ed Alexis Saelemaekers.

I “Red Devils” affronteranno Svizzera, Inghilterra e Danimarca nella parentesi dedicata alle rappresentative nazionali.

📝 Here are the Devils for our last games of 2020 🙌 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/OF04gizLrl

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 6, 2020