Belgio, infortunio per De Bruyne. Il ct Tedesco chiama Vranckx e Johan Bakayoko

L’infortunio subito da Kevin de Bruyne nel corso del primo tempo della finale di Champions League disputata sabato tra Manchester City e Inter costringerà il centrocampista a rinunciare alla convocazione in Nazionale. Così, oggi il commissario tecnico Domenico Tedesco ha chiamato due nuovi giocatori: si tratta di Aster Vranckx e Johan Bakayoko, che saranno dunque in lista per le sfide contro Austria ed Estonia.

Foto: sito Milan